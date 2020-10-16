Германия

Наставник "красных" поделился мнением об успехе команды.

Главный тренер Баварии Ханси Флик прокомментировал победу над Дюреном (3:0) в матче первого круга Кубка Германии.

"Дюрен показал очень хорошую игру, с первых минут они смело шли вперед. Нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру. Но в итоге победа не была под вопросом. Я доволен нашим выходом во второй раунд. Это была наша цель.

Новички получили сегодня время, чтобы показать, на что они способны. Я доволен первым шагом. Теперь мы должны проследить за тем, чтобы они шаг за шагом вышли на 100 процентов", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.