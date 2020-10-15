Германия

Первым пострадавшим от новичка Баварии стал клуб из пятого дивизиона.

В матче первого раунда Кубка Германии счет своим голам за Баварию открыл Эрик Максим Чупо-Мотинг — сообщает официальный Твиттер действующего обладателя трофея.

Счет в поединке против представителя Оберлиги (пятого немецкого дивизиона) Дюрена открыл пришедший из ПСЖ Чупо-Мотинг, для которого это был дебют в составе сильнейшей команды Германии и Европы.

Камерунский форвард отличился на 24-й минуте после передачи еще одного новичка команды, Буна Сарра, на 36-й Томас Мюллер реализовал пенальти, и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу Баварии.

Также впервые в составе Баварии на поле вышел вернувшийся из Ювентуса Дуглас Коста.