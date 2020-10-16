Германия

"Шмели" желают удержать молодого футболиста.

Руководство Боруссии Д вскоре начнет переговоры с крайним полузащитником команды Джованни Рейной о новом контракте, сообщает Bild.

По данным источника, "шмели" намерены заключить новое долгосрочное соглашение как только игроку исполнится 18 лет в ноябре, предложив ему зарплату в 2,5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Бундеслиги Рейна провел на поле три поединка, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что за ситуацией вокруг молодого футболиста активно наблюдает мадридский Реал.