Мадридцы ставят цели на следующие трансферные окна.
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13 октября 2020, 14:54
Реал следит за вингером Боруссии Д Джованни Рейной, сообщает испанское издание Marca.
Американский полузащитник дебютировал за "шмелей" в 17 лет и доказывает, что является одним из самых перспективных полузащитников мира.
В прошлом сезоне Рейна провел 34 поединка, в которых отметился девятью голами и десятью результативными передачами.
На Football.ua доступна подборка "скиллов" американского полузащитника Боруссии Д.