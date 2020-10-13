Испания

Мадридцы ставят цели на следующие трансферные окна.

Реал следит за вингером Боруссии Д Джованни Рейной, сообщает испанское издание Marca.

Американский полузащитник дебютировал за "шмелей" в 17 лет и доказывает, что является одним из самых перспективных полузащитников мира.

В прошлом сезоне Рейна провел 34 поединка, в которых отметился девятью голами и десятью результативными передачами.

На Football.ua доступна подборка "скиллов" американского полузащитника Боруссии Д.