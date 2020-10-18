Германия

Поединок Бундеслиги завершился ничьей.

В четвертом туре чемпионата Германии Кельн принимал Айнтрахт Ф и сыграл вничью со счетом 1:1.

Гости открыли счет благодаря точному удару Андре Силвы в конце первого тайма, а затем Дуда восстановил паритет на 52-й минуте.

Кельн — Айнтрахт Ф 1:1

Голы: Дуда, 52 — Андре Силва, 45+2

Кельн: Хорн — Эхизибуэ (Шмитц, 83), Чихос, Борнаув, Хорн — Схири, Якобс, Дуда (Озджан, 72), Реджбечай - Вольф, Андерссон (Модест, 89).

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Ильзанкер,Цубер (Юнес, 69) — Роде, Хасебе - Камада — Дост, Андре Силва (Баркок, 86).

Предупреждения: Эхизибуэ, Хасебе, Реджбечай, Хорн, Юнес.