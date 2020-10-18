Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Германии.
Боруссия Д, Getty Images
18 октября 2020, 11:40
Дортмундская Боруссия в четвертом туре Бундеслиги обыграла Хоффенхайм со счетом 1:0. Гол организовали вышедшие на замену Эрлинг Холанд и Марко Ройс, причем норвежец выступил в роли ассистента.
Хоффенхайм — Боруссия Д 0:1
Гол: Ройс, 76
Хоффенхайм: Бауманн — Пош (Гриллитч, 79), Фогт, Акпогума — Гейгер, Гачинович (Бруун-Ларсен, 60), Руди, Самассеку, Сков (Сессеньон, 79) — Бьебу (Даббур, 79), Бельфодил (Баумгартнер, 60)
Боруссия Д: Хитц — Пасслак, Пишчек (Дилэйни, 21), Хуммельс, Менье (Геррейру, 75) — Витсель, Джан, Дауд (Беллингем, 75) — Санчо (Ройс, 64), Рейна, Брандт (Холанд, 64)
Предупреждения: Пош — Рейна