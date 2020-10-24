Германия

Португальский менеджер не смог найти подход к немецкому атакующему полузащитнику за время работы в Челси.

Андреа Шюррле переходил в Челси в 2013 году в статусе одного из наиболее интересных атакующих игроков Европы, однако не сумел себя проявить в Лондоне и после двух безуспешных лет покинул клуб. Он признается, что ему было крайне сложно принять методы работы Жозе Моуриньо.

"Жозе – жестокий парень. Я всегда думал: "Что он делает? Почему он относится так ко мне? Почему так относится к другим людям?", — цитирует Шюррле Goal со ссылкой на YouTube-интервью с Йоко Винтершайдтом.

"Теперь-то я понимаю, чего он хотел и с какими ресурсами работал. Но тогда я не мог справиться с его требованиями из-за жесткости и психологического давления. Мне было невероятно сложно. Часто я ехал домой после разговоров с Моуриньо и думал, что больше не выдержу. А что я мог сделать? Он оказывал просто невероятное давление".

После Челси Шюррле выступал за Вольфсбург, дортмундскую Боруссию, Фулхэм и Спартак. В 29 лет чемпион мира-2014 объявил о завершении карьеры.