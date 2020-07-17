Германия

Немецкий нападающий будет искать себя в новом направлении.

Андре Шюррле решил закончить с профессиональным футболом в возрасте 29 лет.

"Я решил остановиться. Решение давно созрело в моей голове. Вы всегда должны играть определенную роль, чтобы выжить в бизнесе, иначе вы потеряете свою работу и не получите новую", — приводит слова немца Der Spiegel.

Отметим, что нападающий получил статус свободного агента в Боруссии Д после того, как вернулся из аренды из московского Спартака.

Андре Шюррле за свою карьеру успел поиграть в Байере (83 матча, 23 гола, 16 ассистов), Майнце (68, 20, 8), Челси (65, 14, 3), Вольфсбурге (63, 13, 10), Боруссии Д (51, 8, 10), Фулхэме (25, 6) и Спартаке М (18, 2, 4).

Напомним, что ранее карьеру завершил еще один известный немецкий нападающий Марио Гомес.