Роберт Левандовски оформил хет-трик, а голы Лероя Сане и Джамала Мусиалы закрепили успех мюнхенского гранда.
Бавария - Айнтрахт, Getty Images
24 октября 2020, 18:22
В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги Бавария принимала на своем поле Айнтрахт, который до этого не знал поражений в текущем сезоне.
Подопечным Ханси Флика удалось без особых проблем прервать успешную серию соперника, отправив в его ворота пять безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал Роберт Левандовски, а гол Лероя Сане на 72-й минуте лишь закрепил преимущество Баварии в счете.
Казалось, что этого будет достаточно мюнхенскому гранду, но вышедший на замену Мусиала в концовке встречи отправил в ворота Айнтрахта еще один мяч — 5:0.
Бавария — Айнтрахт 5:0
Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72
Бавария: Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 68), Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 68), Горетцка, Коман (Мусиала, 73), Левандовски (Чупо-Мотинг, 68).
Айнтрахт: Трапп, Туре (Баркок, 71), Хинтереггер, Тута, Ильзанкер (Соу, 75), Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва (да Кошта, 71), Дост.
Предупреждения: Горетцка, Боатенг, Киммих.