Германия

Роберт Левандовски оформил хет-трик, а голы Лероя Сане и Джамала Мусиалы закрепили успех мюнхенского гранда.

В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги Бавария принимала на своем поле Айнтрахт, который до этого не знал поражений в текущем сезоне.

Подопечным Ханси Флика удалось без особых проблем прервать успешную серию соперника, отправив в его ворота пять безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал Роберт Левандовски, а гол Лероя Сане на 72-й минуте лишь закрепил преимущество Баварии в счете.

Казалось, что этого будет достаточно мюнхенскому гранду, но вышедший на замену Мусиала в концовке встречи отправил в ворота Айнтрахта еще один мяч — 5:0.

Бавария — Айнтрахт 5:0

Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72

Бавария: Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 68), Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 68), Горетцка, Коман (Мусиала, 73), Левандовски (Чупо-Мотинг, 68).

Айнтрахт: Трапп, Туре (Баркок, 71), Хинтереггер, Тута, Ильзанкер (Соу, 75), Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва (да Кошта, 71), Дост.

Предупреждения: Горетцка, Боатенг, Киммих.