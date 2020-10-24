Германия
24 октября 2020, 21:19
Боруссия Д уверенно разобралась с Шальке в рурском дерби
"Кобальтовые" не могут одержать победу в немецкой Бундеслиге с середины января 2020-го года (3:0).
Боруссия Д — Шальке, Getty Images
24 октября 2020, 21:19
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Боруссия Д — Шальке 3:0
Голы: Аканджи, 56, Холанд, 61, Хуммельс, 78
Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье (Морей, 80), Дауд (Витсель, 72), Брандт (Ройс, 77), Геррейру — Санчо (Азар, 77), Рейна (Пасслак, 71) — Холанд.
Шальке: Роннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб (Боздоган, 59), Ощипка — Пасиенсия (Кутуджу, 59), Матондо (Раман, 71).
Предупреждения: Маскарель.