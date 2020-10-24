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Боруссия Д — Шальке 3:0
Голы: Аканджи, 56, Холанд, 61, Хуммельс, 78

Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье (Морей, 80), Дауд (Витсель, 72), Брандт (Ройс, 77), Геррейру — Санчо (Азар, 77), Рейна (Пасслак, 71) — Холанд.

Шальке: Роннов — Тиав, Сане, Настасич —  Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб (Боздоган, 59), Ощипка — Пасиенсия (Кутуджу, 59), Матондо (Раман, 71).

Предупреждения: Маскарель.