Германия

Боруссия Д уверенно разобралась с Шальке в рурском дерби

"Кобальтовые" не могут одержать победу в немецкой Бундеслиге с середины января 2020-го года (3:0).

Боруссия Д — Шальке, Getty Images

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Боруссия Д — Шальке 3:0

Голы: Аканджи, 56, Холанд, 61, Хуммельс, 78



Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье (Морей, 80), Дауд (Витсель, 72), Брандт (Ройс, 77), Геррейру — Санчо (Азар, 77), Рейна (Пасслак, 71) — Холанд.



Шальке: Роннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб (Боздоган, 59), Ощипка — Пасиенсия (Кутуджу, 59), Матондо (Раман, 71).



Предупреждения: Маскарель.