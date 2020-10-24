Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче пятого тура Бундеслиги Бавария одержала победу над Айнтрахтом со счетом 5:0.

Хет-триком в составе мюнхенского клуба отличился Роберт Левандовски, а еще по голу в свой актив записали Лерой Сане и Джамал Мусиала.



Бавария — Айнтрахт 5:0

Голы: Левандовски, 10, 26, 60, Сане, 72, Мусиала, 90.

Бавария: Нойер, Дэвис (Люка Эрнандес, 3), Алаба, Боатенг, Сарр, Дуглас Коста (Сане, 68), Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 68), Горетцка, Коман (Мусиала, 73), Левандовски (Чупо-Мотинг, 68).

Айнтрахт: Трапп, Туре (Баркок, 71), Хинтереггер, Тута, Ильзанкер (Соу, 75), Хасебе, Цубер (Чендлер, 46), Роде, Камада (Юнес, 46), Андре Силва (да Кошта, 71), Дост.

Предупреждения: Горетцка, Боатенг, Киммих.