Германия

Стороны не могут договориться о новой сделке.

Руководство Баварии в очередной раз сделало попытку провести переговоры о новом контракте с защитником Давидом Алабой, сообщает Bild.

По данным источника, стороны вновь не смогли договориться о новой сделке. Нынешнее соглашение истекает в 2021 году.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Алабы активно наблюдает Челси и Манчестер Сити, которые намерены пригласить австрийца в команду в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что сам футболист близок к переходу в Ювентус, так как достиг личного соглашения с туринцами.