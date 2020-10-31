Германия

Football.ua анонсирует поединок Бундеслиги.

В центральном поединке шестого тура чемпионата Германии гладбахская Боруссия в родных стенах примет Лейпциг.

Боруссия М — Лейпциг

Суббота, 31 октября, Боруссия Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogо

В прошедшем сезоне обе команды сначала претендовали на чемпионство, затем вели активную борьбу за топ-4 и, по итогу, обе заняли желаемые места в зоне Лиги чемпионов. Как будет в текущем розыгрыше — вопрос открытый, но не стоит сомневаться, что топ-4 остается задачей минимум как для Лейпцига, так и для Боруссии.

Накануне очного поединка команды в турнирной таблице разделяет пять очков. "Быки" так и вовсе стартовали лучше любого другого немецкого клуба, набрав 13 пунктов и единолично заняв первое место. Боруссия же имеет в своем активе восемь очков и шестое место соответственно.

Гладбах очень интересен украинскому болельщику и по той причине, что вскоре "жеребцам" играть два матча кряду в рамках Лиги чемпионов против Шахтера. В евротурнире Боруссия, как и "горняки", удивляет в хорошем смысле — команда Розе в первом туре на выезде была в шаге от победы над Интером, а в следующем поединке также на последних минутах упустила три очка в игре против Реала. Как результат, две ничьи кряду со счетом 2:2.

Лейпциг хоть и не так разбазаривает очки в Бундеслиге, в Лиге чемпионов на неделе потерпел просто сокрушительное фиаско на Олд Траффорд, проиграв Манчестер Юнайтед со счетом 0:5. В остальном, "быки" выступают стабильно, забивая практически в каждом матче как минимум два гола. После столь тяжелого поражения матч против Гладбаха может показать, было ли произошедшее в Манчестере исключением из правил или же механизм Нагельсмана дал сбой.

В целом, обе команды находятся в неплохой форме, и определить однозначного фаворита возможности нет. Тем не менее, если брать статистику очных противостояний, то прослеживается интересный факт — Боруссия М никогда не побеждала Лейпциг. "Быки" обыгрывали "жеребцов" пять раз и еще три матча завершились вничью. Сумеют ли гости продолжить положительную для себя статистику — сказать сложно. Гладбах может сыграть "на кураже" после Реала, да и для Шахтера грядущий матч будет показательным с точки зрения наблюдения за будущим соперником.