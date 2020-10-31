Германия

"Красные" победили в поединке Бундеслиги со счетом 2:1.

В матче 6-го тура Бундеслиги Бавария обыграла на выезде Кельн со счетом 2:1. В составе мюнхенского клуба голами отличились Томас Мюллер и Серж Гнабри, а единственный гол у хозяев забил Доминик Дрекслер.

Кельн – Бавария 1:2

Голы: Дрекслер, 82 – Мюллер, 13 (пенальти), Гнабри, 45.

Кельн: Хорн – Вольф, Борно, Чихос, Хорн (Каттербах, 59) – Схири (Дрекслер, 59), Езкан – Лимниос (Тильманн, 59), Дуда, Якобс – Андерссон (Арокодаре, 79).

Бавария: Нойер – Павар, Зюле, Боатенг, Сарр – Киммих, Хави Мартинес (Алаба, 79) – Мюллер – Гнабри (Рока, 90+4), Шупо-Мотинг (Зиркзее, 63), Сане (Дуглас Коста, 63).

Предупреждения: Вольф – Шупо-Мотинг, Павар.