Игрок Баварии выбыл на длительный срок в связи с повреждением.
Йосуа Киммих, Getty Images
09 ноября 2020, 15:16
В минувшую субботу дортмундская Боруссия и Бавария встретились в очередном "der Klassiker" в рамках чемпионата Германии. Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали выездную победу, (2:3) однако не сумели избежать кадровых потерь.
На 36-й минуте поединка после неудачного подката против Эрлинга Холланда травму получил 25-летний Йосуа Киммих, после чего был сразу же заменен на Корентена Толиссо.
В результате Киммиху пришлось сделать операцию на колене. Операция прошла успешно, но игрок сможет вернутся на поле не ранее января следующего года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Напомним, что обыграв дортмундскую Боруссию
, Бавария единолично возглавила турнирную таблицу Бундеслиги.