Германия

Игрок Баварии выбыл на длительный срок в связи с повреждением.

В минувшую субботу дортмундская Боруссия и Бавария встретились в очередном "der Klassiker" в рамках чемпионата Германии. Подопечные Ханса-Дитера Флика одержали выездную победу, (2:3) однако не сумели избежать кадровых потерь.

На 36-й минуте поединка после неудачного подката против Эрлинга Холланда травму получил 25-летний Йосуа Киммих, после чего был сразу же заменен на Корентена Толиссо.

В результате Киммиху пришлось сделать операцию на колене. Операция прошла успешно, но игрок сможет вернутся на поле не ранее января следующего года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.