Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот 7-го тура чемпионата Германии-2020/21.

Новый сезон немецкой Бундеслиги находится в самом разгаре, а очередной тур первенства подарил нам множество результативных матчей и моментов, которые заслуживают отдельного внимания.

Пресс-служба Бундеслиги традиционно подготовила подборку лучших голов седьмого тура первого по силе дивизиона Германии, в которую вошли взятия ворот в исполнении Роберта Левандовски, Валентино Лазаро и других.