Представляем вашему вниманию видео лучших взятий ворот 7-го тура чемпионата Германии-2020/21.
Роберт Левандовски, Getty Images
09 ноября 2020, 22:58
Новый сезон немецкой Бундеслиги находится в самом разгаре, а очередной тур первенства подарил нам множество результативных матчей и моментов, которые заслуживают отдельного внимания.
Пресс-служба Бундеслиги традиционно подготовила подборку лучших голов седьмого тура первого по силе дивизиона Германии, в которую вошли взятия ворот в исполнении Роберта Левандовски, Валентино Лазаро и других.