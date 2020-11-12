Германия

Футболист видит свое будущее в футболке английской сборной.

Полузащитник мюнхенской Баварии 17-летний Джамал Мусиала собирается отказаться от выступлений за сборную Германии, так как видит себя в английской сборной.

"Мы уже связались с Джамалом и предложили ему выступать в будущем за сборную Германии. Однако он ясно дал нам понять, что в настоящее время видит свое будущее в сборных Англии разных возрастов. Мы принимаем его решение и желаем всего наилучшего в спортивной карьере", — сказал руководитель академии немецкого футбольного союза Майкель Шенвайц.

Стоит отметить, что Мусиала имеет опыт выступлений за сборную Англии U-15 и Германии U-16. На данный момент игрок перебывает в расположении Англии U-21 и может дебютировать уже в матче против сверстников из Андорры.