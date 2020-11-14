Германия

Игрок уверен, что может решить проблему с клубом.

Защитник Баварии Жером Боатенг прокомментировал информацию о том, что клуб не планирует продлевать с ним действующий контракт.

"Со мной никто не связывался по этому поводу. Я ничего не знал об этом. Если честно, то я очень удивлен. Я чувствую, что тренер и команда меня ценят. Остальное будет видно", – цитирует Боатенга Sky Sport Deutschland.

Боатенг провел за Баварию 333 поединка, в которых смог отметиться девятью забитыми голами и 24 результативными мячами.

Ранее сообщалось, что Давид Алаба недоволен текущим процессом переговоров о новом контракте с мюнхенским клубом.