Английский полузащитник дортмундской Боруссии поделился мнением о последней информации в СМИ.
Джейдон Санчо, Getty Images
14 ноября 2020, 08:51
Английский полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо в данный момент находится в составе своей национальной команды, проходя вместе с ней череду ноябрьских поединков. Так, футболист уже успел принять участие в товарищеской игре против Ирландии (3:0), в которой сумел отметиться точным ударом на 31-й минуте.
Англия — Ирландия 3:0 Видео голов и обзор матча
После матча Санчо дал небольшое интервью о своем текущем выступлении, планах на будущее и последней информации о его возможном трансфере, фрагменты которого приводит BBC.
"Нет, я так не думаю, — ответил игрок на вопрос журналиста о влиянии слухов на его форму, — Я знаю, что у каждого игрока в карьере бывает небольшой спад, и сейчас я переживаю его. Я просто возвращаюсь в норму, и я просто счастлив, что у меня есть менеджеры, которые верят в меня и продолжают мне доверять".
"У меня достаточно высокие персональные ожидания от международной карьеры. Когда я играю, я всегда стараюсь ассистировать, забивать и помогать команде. Несколько игр до этого я не забивал и не ассистировал, но я знал, что у меня будет шанс", — поделился своим мнением от текущей форме Джейдон.
В минувшем сезоне на счету Санчо было 20 голов и 20 голевых передач за дортмундскую Боруссию в 44 матчах во всех турнирах. В нынешнем — за 9 игр он успел набрать лишь 6 голевых действий (2 гола + 4 голевые).
Ближайший матч с участием полузащитника может пройти в рамках Лиги наций УЕФА, где его сборная на выезде будет встречаться с Бельгией. Игра запланирована на воскресенье, 15 ноября. Начало в 21:45. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.