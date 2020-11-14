Германия

Английский полузащитник дортмундской Боруссии поделился мнением о последней информации в СМИ.

Английский полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо в данный момент находится в составе своей национальной команды, проходя вместе с ней череду ноябрьских поединков. Так, футболист уже успел принять участие в товарищеской игре против Ирландии (3:0), в которой сумел отметиться точным ударом на 31-й минуте.

Англия — Ирландия 3:0 Видео голов и обзор матча

После матча Санчо дал небольшое интервью о своем текущем выступлении, планах на будущее и последней информации о его возможном трансфере, фрагменты которого приводит BBC.

"Нет, я так не думаю, — ответил игрок на вопрос журналиста о влиянии слухов на его форму, — Я знаю, что у каждого игрока в карьере бывает небольшой спад, и сейчас я переживаю его. Я просто возвращаюсь в норму, и я просто счастлив, что у меня есть менеджеры, которые верят в меня и продолжают мне доверять".

"У меня достаточно высокие персональные ожидания от международной карьеры. Когда я играю, я всегда стараюсь ассистировать, забивать и помогать команде. Несколько игр до этого я не забивал и не ассистировал, но я знал, что у меня будет шанс", — поделился своим мнением от текущей форме Джейдон.

В минувшем сезоне на счету Санчо было 20 голов и 20 голевых передач за дортмундскую Боруссию в 44 матчах во всех турнирах. В нынешнем — за 9 игр он успел набрать лишь 6 голевых действий (2 гола + 4 голевые).

Ближайший матч с участием полузащитника может пройти в рамках Лиги наций УЕФА, где его сборная на выезде будет встречаться с Бельгией. Игра запланирована на воскресенье, 15 ноября. Начало в 21:45. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.