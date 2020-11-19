Германия

Лейпциг должен принять решение о будущем французского центрбека в январе.

Слухи о возможном уходе центрального защитника Дайота Упамекано из Лейпцига продолжают не утихать.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, руководство "быков" планирует в январе 2021 года принять окончательное решение о будущем 22-летнего француза, а уже после этого рассмотреть имеющиеся предложения.

В соглашении Упамекано с Лейпцигом имеется пункт, позволяющий потенциальному покупателю выкупить футболиста за 45 миллионов евро. При этом отмечается, что для Баварии эта сумма в нынешних реалиях является неподъемной.

Ранее появлялась информация об интересе к Упамекано со стороны Ливерпуля, который испытывает кадровые проблемы в центре обороны ввиду травм Ван Дейка и Гомеса. В то же время, мерсисайдцы пока не намерены проводить активную трансферную кампанию предстоящей зимой.