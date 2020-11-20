Молодой талант связал себя с клубам на ближайшие годы.
Джованни Рейна, фк боруссия
20 ноября 2020, 14:30
Официальный сайт дортмундской Боруссии сообщает, что Рейна поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2025-го года.
Новое соглашение молодой американский таланта подписал буквально через неделю после своего совершеннолетия.
Рейна перешел в молодежную команду Боруссии летом 2019 года, но быстро прогрессировал и был переведен в первую команду.
В текущем сезоне Рейна провел за "шмелей" 12 матчей, отметившись двумя голами и пятью ассистами.