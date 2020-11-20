Германия

Молодой талант связал себя с клубам на ближайшие годы.

Официальный сайт дортмундской Боруссии сообщает, что Рейна поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2025-го года.

Новое соглашение молодой американский таланта подписал буквально через неделю после своего совершеннолетия.

Рейна перешел в молодежную команду Боруссии летом 2019 года, но быстро прогрессировал и был переведен в первую команду.

Breaking: Reports confirm that Giovanni Reyna has extended his contract until 2025! ✍️



ⓘ 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐮𝐞 pic.twitter.com/1TmBYn808j — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 20, 2020

В текущем сезоне Рейна провел за "шмелей" 12 матчей, отметившись двумя голами и пятью ассистами.