Германия

Команды выдали ничью во Франкфурте.

В рамках восьмого тура Бундеслиги Айнтрахт на своем поле поделил очки с Лейпцигом (1:1).

Первыми забили хозяева. На 43-й минуте Баркок откликнулся на подачу от Н'Дика и прошил ворота Гулачи. Во второй половине игры забил Лейпциг. Анхелиньо прострелил в штрафную, где проворнее всех оказался Поульсен, который и сравнял счет.

Айнтрахт - Лейпциг 1:1

Голы: Баркок, 43 — Поульсен, 57

Айнтрахт Ф: Трапп — Хинтереггер, Ндика, Абраам, Дурм — Ильзанкер, Соу, Камада (Кор, 63), Баркок, Костич - Андре Силва (Дост, 79).

РБ Лейпциг: Гулачи — Конате, Анхелиньо, Упамекано (Орбан, 46), Адамс — Забитцер, Айдара, Нкунку (Клюйверт, 72), Кампль, Ольмо (Форсберг, 46) — Серлот (Поульсен, 46).

Предупреждения: Нкунку, Ольмо, Дурм, Соу, Абрахам.