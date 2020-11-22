Германия

Главный тренер мюнхенской Баварии поделился эмоциями после домашней потери очков его командой в матче против бременского Вердера.

Восьмой тур немецкой Бундеслиги ознаменовался второй потерей очков на внутренней арене со стороны действующего чемпиона страны. Мюнхенская Бавария принимала на своем поле бременский Вердер, и сумела уйти от поражения лишь в заключительные полчаса противостояния (1:1).

Бавария — Вердер 1:1 Видео голов и обзор матча

Несмотря на ничейный исход, "Красная машина" сумела сохранить лидерство в турнирной таблице, а ее главный тренер Ханс-Дитер Флик на послематчевой пресс-конференции предпочитал не придавать особого значения данной неудаче. "Мы не смогли найти свою игру и теперь должны довольствоваться ничьей", — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Для наставника мюнхенской команды данный поединок стал юбилейным на посту главного тренера Баварии. 45 побед, 2 ничьи, 3 поражения — с такими показателями еще ни одному тренеру в истории немецкого футбола не удавалось стартовать в новом клубе.

"Стоит лишь сказать, что соперник играл очень хорошо. Они грамотно оборонялись перед своими воротами и очень хорошо переключались в контратаки. Сегодня нам не удалось создавать моменты так, как мы это делаем обычно", — коротко резюмировал Флик.

При этом, наставник Баварии отметил стремление своих подопечных исправить ситуацию: "Во втором тайме команда вновь постаралась сделать все, что в ее силах. Она хотела победить — именно этот ее менталитет так мне нравится".

Помимо факта потери очков, мюнхенскую команду в этой игре поджидало также и иное неприятное известие — на 19-й минуте французский защитник Лукас Эрнандес был вынужден досрочно покинуть пределы поля из-за повреждения. "Лукас всем весом упал на бок, из-за чего у него возникли проблемы. Посмотрим, что покажет обследование", — раскрыл текущие данные о состоянии своего подопечного Флик.

Следующий матч мюнхенской Баварии пройдет в рамках Лиги чемпионов УЕФА, где благодаря домашней победе над австрийским РБ Зальцбург в рамках четвертого тура немецкая команда может оформить досрочный выход в плей-офф. Встреча состоится в среду, 25 ноября.