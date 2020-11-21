Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Бавария — Вердер, Getty Images
21 ноября 2020, 23:53
В поединке восьмого тура немецкой Бундеслиги Бавария весьма неожиданно потеряла очки с Вердером (1:1).
Макс Эггештайн в концовке первого тайма вывел бременцев вперед, однако на 62-й минуте Коману удалось вернуть равновесие в счете.
Смотрите видео голов и обзор матча Бавария — Вердер:
Бавария — Вердер 1:1
Голы: Коман, 62 — Эггештайн, 45
Бавария: Нойер — Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Хави Мартинес, Павар, Боатенг — Дуглас Коста (Сане, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Мюллер, Коман (Гнабри, 63) — Левандовски.
Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Гебре Селассие, Гросс — Битенкур (Агу, 66), Эггештайн, Рашица, Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон — Сарджент.
Предупреждения: Павар, Битенкур, Аугустинссон, Кофельдт.