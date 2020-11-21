Германия

Завершились некоторые матчи восьмого тура турнира.

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги завершилось пять поединков.

Арминия в домашних стенах уступила Байеру. Счет открыл вингер гостей Бейли на 27-й минуте. Однако уже в начале второго тайма Градецки неудачно срезал мяч в свои ворота. Но Байер все же додавил хозяев, забив на 88-й. Автор гола — Драгович.

Арминия — Байер 1:2

Голы: Градецки (АГ), 47 — Бейли, 27, Драгович, 88

Арминия: Ортега — Лукоки, Пипер, ван дер Хорн, Брюннер — Хартель, Ябо, Притль, Зойферт (Кунце, 80)- Доан, Клос (Шипплок, 63).

Байер: Градецки — Бендер (Вайзер, 46), Та, Бендер (Драгович, 50), Синкгравен — Виртц, Амири (Демирбай, 80), Диаби, Баумгартлингер, Бэйли — Аларио (Шик, 68).

Предупреждение: Драгович

Бавария в Мюнхене неожиданно потеряла очки в игре против Вердера. В концовке первого тайма неожиданно забили гости. Макс Эггештайн — автор гола. Но на 62-й минуте Кингсли Коман сравнял счет.

Бавария — Вердер 1:1

Голы: Коман, 62 — Эггештайн, 45

Бавария: Нойер — Алаба, Люка Эрнандес (Горетцка, 19), Хави Мартинес, Павар, Боатенг — Дуглас Коста (Сане, 63), Мусиала (Шупо-Мотинг, 63), Мюллер, Коман (Гнабри, 63) — Левандовски.

Вердер: Павленка — Фридль, Топрак, Гебре Селассие, Гросс — Битенкур (Агу, 66), Эггештайн, Рашица, Мевальд (Мбом, 72), Аугустинссон — Сарджент.

Предупреждения: Павар, Битенкур, Аугустинссон, Кофельдт.

Боруссия М перед игрой против донецкого Шахтера не сумела обыграть Аугсбург, игравший в меньшинстве. Нойхаус на пятой минуте забил открыл счет, но в конце игры Калиджури сумел вырвать ничью для своего клуба.

Боруссия М — Аугсбург 1:1

Гол: Нойхаус, 5, Каллиджури, 88

Боруссия М: Зоммер — Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи — Нойхаус, Штиндль, Вольф, Крамер, Херрманн (Лазаро, 67) — Эмболо.

Аугсбург: Гикевич — Гауэлеу, Удуохай, Яго, Гумны (Фрамбергер, 54) — Калиджури, Штробль, Варгас, Хедира, Финнбогасон (Хан, 65) — Нидерлехнер (Грегорич, 65).

Предупреждения: Хедира, Фрамбергер, Гауэлеу.

Удаление: Фрамбергер.

Хоффенхайм на последних минутах упустил победу над Штутгартом. На 16-й Баумгартнер открыл счет, но еще в первом тайме Штутгарт забил дважды. Сначала счет сравнял Гонсалес, а затем забил Вамангитука. Но во второй половине встречи голы Сессеньйона и Крамарича, казалось, принесли Хоффенхайму победу. Но Кемпф так не думал и забил уже перед свистком арбитра об окончании игры.

Хоффенхайм — Штутгарт 3:3

Голы: Баумгартнер, 16, Сессеньон, 48, Крамарич, 71 — Гонсалес, 18, Вамангитука, 27, Кемпф, 90+3

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума, Нордтвейт, Пош, Гриллич — Самассеку, Сессеньон, Баумгартнер (Клаусс, 86), Гайгер, Бебу — Крамарич (Баер, 90).

Штутгарт: Кобель — Антон, Кемпф, Штенцель, Кулибали (Соса, 59), Мангаля - Вамангитука, Эндо, Гонсалес (Калайджич, 32), Кастро — Дидави (Климович, 59).

Предупреждения: Сессеньон, Кастро.

Шальке в очередной раз разочаровал своих фанатов, уступив дома Вольфсбургу. На третьей минуте Вегхорст открыл счет, а на 24-й Шлягер удвоил преимущество гостей.

Шальке — Вольфсбург 0:2

Голы: Вегхорст, 3, Шлягер, 24

Шальке: Реннов — Очипка, Настасич, Тиав, Людевиг — Сердар (Бенталеб, 77), Маскарель, Харит (Раман, 39), Стамбули (Скрибски, 46) — Ут, Пасиенсия (Кутуджу, 77).

Вольфсбург: Кастельс — Брукс, Руссийон, Лакруа, Баку — Шлягер, Штеффен (Жоао Виктор, 74), Арнольд, Брекало (Клаус, 80) — Вегорст (Бялек, 89), Мехмеди (Филипп, 89).

Предупреждение: Шлягер