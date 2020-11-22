Германия

Завершился поединок чемпионата Германии.

Майнц в рамках поединка восьмого тура чемпионата Германии отправился в гости к Фрайбургу и добился первой победы в сезоне.

"Карнавальники" открыли счет уже на второй минуте встречи усилиями Матеты, а ближе к концу тайма нападающий отметился еще двумя голами.

Хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом Петерсена во втором тайме.

Фрайбург — Майнц 1:3

Голы: Петерсен, 63 — Матета, 2, 34, 40

Фрайбург: Мюллер — Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шмид — Шаллаи, Грифо, Темпельманн (Хефлер, 46), Сантамария (Тил, 88) — Петерсен, Хелер (Демирович, 84).

Майнц: Центнер — Бросински, Сен-Жюст, Хак, Ниакате — Озтунали, Баррейро (Килиан, 90), Боэтьюс, Фернандеш (Кунде, 70) — Квайсон (Онисиво, 70), Матета (Чжи Дон Вон, 80).

Предупреждение: Ниакате