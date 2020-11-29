Германия

Завершился очередной матч Бундеслиги.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер поделил очки с Гертой (0:0).

Первая половина встречи прошла под диктовку хозяев. На 27-й минуте была хорошая возможность забить у Ларса Бендера, но игрок с ударной позиции пробил выше.

Во втором тайме Байер также был ближе к взятию ворот, чем Герта, однако поединок завершился нулевой ничьей.

После данной встречи Байер занимает третье место, а Герта расположилась на 13-м.

Байер — Герта 0:0

Байер: Градецки — Та, Драгович (Едвай, 74), Бендер, Синкгравен — Демирбай, Виртц, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби — Шик.

Герта: Шволов — Пекарик, Боята, Платтенхардт, Штарк, Гендузи, Дарида, Лукебакио (Нганкам, 70), Альдерете (Дардаи, 75) — Пионтек (Лекки, 70), Матеус Кунья.

Предупреждения: Матеус Кунья, Синкгравен.