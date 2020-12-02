Германия

Немецкий менеджер может возглавить "Бундестим" уже через два года.

Немецкий футбольный союз желает пригласить наставника Ливерпуля Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии перед чемпионатом Европы 2024 года, сообщает Sport Bild.

Контракт нынешнего тренера "Бундестим" Йоахима Лева истекает после чемпионата Мира-2022, и по информации источника футбольный союз страны не планирует его продлевать. Также сообщается, что перед Левом поставлена задача дойти как минимум до полуфинала Евро-2020.

После выступления сборной на Мундиале в Катаре немецкий футбольный союз начнет переговоры с нынешним наставником Ливерпуля.

Отметим, что соглашение Клоппа с английским клубом истекает в 2024 году.

Ранее Юрген Клопп заявлял, что на плечи современных футболистов легла очень тяжелая ноша.

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