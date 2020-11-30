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Немецкий футбольный союз по-прежнему доверяет 60-летнему специалисту.

Йоахим Лев продолжит свою работу в национальной сборной Германии, несмотря на разгромное поражение от Испании в последнем туре группового этапа Лиги наций (0:6) и утерянную первую позицию в своей квартете турнира.

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза, 60-летнему специалисту по-прежнему доверяют, несмотря на последние неудачи, поэтому именно он будет возглавлять "Бундестим" на предстоящем чемпионате Европы, который состоится в 2021 году.

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Отмечается, что Лев выполнил поставленные перед ним задачи, включая попадание на Евро, сохранение прописки в элитном дивизионе Лиги наций, а также попадание в первую корзину жеребьевки квалификационного раунда Чемпионата мира-2022.

Напомним, что Йоахим Лев возглавляет сборную Германии с июля 2006 года. Нынешний контракт немецкого специалиста рассчитан до июля 2022 года.