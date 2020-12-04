Германия

Футболист может переехать в Германию.

Полузащитник РБ Зальцбург Доминик Собослаи может зимой перейти в немецкий Лейпциг. Об этом сообщает Kicker.

Футболист уже стал желанным для многих топ-клубов и может покинуть Зальцбург в зимнее трансферное окно в случае невыхода клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры для Собослаи является именно Лейпциг.

Отметим, чтобы выйти в 1/8 финала турнира Зальцбург обязан выиграть мадридский Атлетико. На данный момент команда расположилась на третьей строчке.

В текущем сезоне Собослаи провел за Зальцбург 17 игр во всех турнирах, в которых забил 8 голов.

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