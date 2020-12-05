Германия

Команды выдали увлекательный поединок.

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия на выезде поделила очки с Айнтрахтом Ф (1:1).

На девятой минуте Камада вывел вперед Айнтрахт. Он получил шикарный пас от защитника и с острого угла прошил ворота Бюрки.

Гола Боруссии пришлось ждать аж до 56-й минуты. Рейна получил пас от Санчо и забил красивым ударом в левый верхний угол.

Айтрахт — Боруссия Д 1:1

Голы: Камада, 9 — Рейна, 56

Айнтрахт Ф: Трапп — Абрахам, Хинтереггер, Ндика, Дурм — Костич, Роде (Ильзанкер, 67), Соу, Камада, Баркок (Кор, 74) — Андре Силва (Дост, 74).

Боруссия Д: Бюрки — Хуммельс, Загаду, Шульц, Джан — Витцель, Дауд (Мукоко, 46), Санчо, Рейна — Брандт (Беллингем, 74).

Предупреждения: Ндика, Камада, Роде, Соу, Костич, Абрахам, Джан