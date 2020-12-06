Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Бавария и РБ Лейпциг расписали очень результативную ничью в рамках центрального поединка тура чемпионата Германии.

Обе команды владели преимуществом в счете по ходу поединка, но так и не смогли удержать его вплоть до финального свистка.

Обзор матча:

Бавария — РБ Лейпциг 3:3

Голы: Мусиала, 30, Мюллер, 34, 75 — Нкунку, 19, Клюйверт, 36, Форсберг, 48



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Ричардс, 84), Зюле, Алаба — Горецка, Мартинес (Мусиала, 25) — Сане (Гнабри, 64), Мюллер, Коман (Коста, 83) — Левандовски.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле (Ольмо, 72), Конате, Упамекано, Анхелиньо — Айдара (Серлот, 78), Адамс, Забитцер (Кампль, 72), Клюйверт (Орбан, 77) — Форсберг (Поульсен, 62), Нкунку.



Предупреждение: Мукиэле.