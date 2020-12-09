Германия

Нидерландский полузащитник может сменить клубную прописку.

Бавария заинтересована в подписании полузащитник Барселоны Френки Де Йонга, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что представители чемпиона Германии связывались с агентом нидерландского футболиста.

Бавария готова вступить в переговоры, если предоставится такая возможность, однако не собирается выплачивать сумму отступных, которая составляет 400 миллионов евро.

Френки Де Йонг в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что ранее "сине-гранатовые" продлили соглашение с нидерландским полузащитником до 2026-го года.