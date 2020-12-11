Хавбек в ближайшее время станет игроком "быков".
Доминик Собослаи, getty images
11 декабря 2020, 15:59
Руководство Лейпцига практически согласовало условия сделки по трансферу полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает Sky Germany.
По данным источника, немецкий клуб заплатит австрийцам 25 миллионов евро за венгерского футболиста, о сделке с которым намерены объявить еще до завершения текущего года.
Отмечается, что Лейпциг выиграл конкуренцию за Собослаи у многих европейских клубов, в том числе у Милана, Тоттенхэма, Баварии и Реала.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока оставался лондонский Арсенал, который также начал переговоры с футболистом.