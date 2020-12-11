Германия

Хавбек в ближайшее время станет игроком "быков".

Руководство Лейпцига практически согласовало условия сделки по трансферу полузащитника Зальцбурга Доминика Собослаи, сообщает Sky Germany.

По данным источника, немецкий клуб заплатит австрийцам 25 миллионов евро за венгерского футболиста, о сделке с которым намерены объявить еще до завершения текущего года.

Отмечается, что Лейпциг выиграл конкуренцию за Собослаи у многих европейских клубов, в том числе у Милана, Тоттенхэма, Баварии и Реала.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока оставался лондонский Арсенал, который также начал переговоры с футболистом.