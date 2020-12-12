Хозяева отыгрались во втором тайме.
Боруссия М - Герта, getty images
12 декабря 2020, 18:33
Боруссия М в рамках одиннадцатого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Герту и потеряла очки.
Гости открыли счет благодаря голу Гендузи в начале второго тайма, но Эмболо восстановил паритет на 70 минуте.
Боруссия М — Герта 1:1
Голы: Эмболо, 70 — Гендузи, 47
Боруссия М: Зиппель — Лазаро, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лайнер, 65) — Закария, Вольф (Штиндль, 85), Нойхаус (Бенеш, 85), Траоре (Тюрам, 65), Херрманн (Плеа, 64) — Эмболо.
Герта: Шволов — Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт — Штарк, Дарида (Тузар, 75), Дилросун (Нганкам, 75), Гендузи — Лукебакио (Лекки, 75), Пьентек (Редан, 85).
Предупреждения: Вендт, Лазаро, Нойхаус — Пекарик, Гендузи