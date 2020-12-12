Германия

Завершились два поединка чемпионата Германии.

В рамках одиннадцатого тура чемпионата Германии Кельн отправился в гости к Майнцу и добился минимальной победы благодаря голу в начале второго тайма.

Майнц — Кельн 0:1

Гол: Реджбечай, 55

Майнц: Центнер — Хак (Абасс, 77), Ниакате, Сен-Жюст, Бросински — Латца (Штегер, 68), Боэтьюс (Квайсон, 68), Фернандеш — Буркардт (Кунде, 76), Онисиво, Матета.

Кельн: Т. Хорн — Я. Хорн, Борнаув, Честич, Якобс (Каттербах, 82) — Вольф, Шкири, Озджан (Шмитц, 90), Реджбечай (Дрекслер, 82) — Дуда — Тильманн (Модест, 60).

Предупреждения: Ниакате, Латца, Онисиво, Штогер — Озджан, Дуда, Я. Хорн

Удаление: Дуда, 76

В другом поединке Бундеслиги Фрйбург принимал на своем поле Арминию и отправил в ворота соперника два безответных мяча.

Фрайбург — Арминия 2:0

Голы: Грифо, 79, Чжон Ву Ен, 86

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шмид (Темпельманн, 77), Хефлер, Сантамария, Грифо (Чжон Ву Ен, 86) — Петерсен (Демирович, 77), Хелер (Шаллаи, 68).

Арминия: Ортега — Брюннер, ван дер Хорн, Нильссон, Лукоки (Мюллер, 89) — Притль, Суку (Кордова, 61), Доан, Хартель (Зойферт, 82) — Шипплок (Гебауэр, 82), Клос.

Предупреждения: Хелер, Грифо, Хефлер