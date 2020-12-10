Германия

Дортмундцы рассматривают вариант ухода англичанина.

Боруссия Д понимает, что в скором времени команду может покинуть Джейдон Санчо, а потому уже нашла для него замену.

Как сообщает Bild, немецкий клуб подпишет нападающего Дониэлла Малена из ПСВ в случае ухода англичанина.

Transfermarkt оценивает 19-летнего нападающего в 25 миллионов евро. На его счету 12 голов и три ассиста в 18 матчах этого сезона.

В минувшем сезоне на счету Санчо было 20 голов и 20 голевых передач за дортмундскую Боруссию в 44 матчах во всех турнирах. В нынешнем — за 14 игр он успел набрать девять голевых действий (3 гола + 6 ассистов).

Напомним, что Джейдон Санчо уже уведомил немецкий клуб о желании уйти в ближайшее летнее трансферное окно.