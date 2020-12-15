Германия

Норвежец поблагодарил уволенного тренера Боруссии Д за прошедший год.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд подвел итог первого года своего первого года в дортмундском клубе и рассказал о своих мечтах в футбольной карьере.

"Я счастлив в Боруссии Дортмунд. Я провел отличный год с Фавром и хочу поблагодарить его (Люсьен Фавр был уволен с поста главного тренера клуба 13 декабря 2020 года).

Я мечтаю о Золотом мяче и Лиге чемпионов, но доволен и призом Golden Boy", – цитирует Холанда Goal.

Напомним, что 15-го декабря Эрлинг Холанд получил награду лучшему молодому футболисту Европы.