Германия

Завершился матч 12-го тура чемпионата Германии.

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский Айнтрахт дома оказался сильнее Боруссии М (3:3).

На 14-й минуте гости вышли вперед, гол на счету Штиндля. Однако это только раззадорило хозяев поля. За 10 минут они забили трижды. На 22-й и 24-й дублем отметился Андре Силва, а на 32-й свой гол забил Баркок.

Во втором тайме один гол у гостей отыграл Штиндль, реализовав 11-метровый удар. Однако это был не конец. На 90+5 тот же Штиндль сумел сравнять счет.

После этой победы Айнтрахт набрал 16 пунктов и расположился на девятом месте в таблице. Боруссия идет на восьмом месте с 17 пунктами в активе.

Айнтрахт - Боруссия М 3:3

Голы: Силва, 22,24, Баркок,32 - Штиндль, 14, 90, 90+5

Айнтрахт Ф: Трапп — Дурм, Хасебе, Абраам, Хинтереггер — Костич, Роде, Соу, Баркок, Юнес (Кор, 71) — Андре Силва (Ильзанкер, 83).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Траоре, 82) — Штиндль, Крамер, Бенеш (Закария, 46), Вольф (Лазаро, 46), Плеа (Эмболо, 63) — Тюрам.

Предупреждения: Хасебе, Лайнер, Абраам, Кор, Закария, Роде, Эмболо.

Удаление: Абраам.