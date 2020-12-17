Германия

Венгерский полузащитник продолжит карьеру в стане "быков".

Атакующий полузащитник Зальцбурга Доминик Собослаи в ближайшее время должен стать новым игроком Лейпцига. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли договоренности друг с другом, а РБ Лейпциг согласовал все условия будущего соглашения с 20-летним венгром.

Сообщается, что Собослаи со своим агентом уже вылетели в Германию, где талантливый футболист пройдет медицинский осмотр в новом клубе.

В текущем сезоне Доминик Собослаи провел за Зальцбург 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и отдал 10 результативных передач.

Отметим, что к венгерскому хавбеку был серьезный интерес со стороны многих других клубов, в число которых входили лондонский Арсенал, Реал Мадрид, Бавария, Милан, Тоттенхэм и Атлетико.

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