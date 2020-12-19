Германия

Football.ua представляет анонс поединка 13-го тура немецкой Бундеслиги.

Вопреки ожиданиям скептиков, леверкузенский Байер сумел не только сохранить игровой тонус на фоне ухода лидера атак Кая Хаверца в лондонский Челси прошлым летом, но еще и преуспеть в перестроении под новую модель собственной игры на старте нового сезона. Бавария приедет в гости к "фармацевтам" в рамках тринадцатого тура немецкой Бундеслиги отнюдь не в качестве явного фаворита противостояния. Более того, впервые за долгое время мюнхенцы будут находиться на нижестоящей, относительно оппонента по очной встрече, позиции в турнирной таблице.

Байер — Бавария

Суббота, 19 декабря, 19:30. БайАрена, Леверкузен. Трансляция на сервисе Megogo.

Разобравшись с соперниками на групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА и уже успев получить себе в оппоненты по 1/8 финала римский Лацио, коллективу Ханса-Дитера Флика пора возвращаться мыслями на внутреннюю арену, где старт сезона для "Красной машины" задался не так уж и гладко. Мюнхенскую Баварию серьезно шатало в планах результатов, пока команда была вынуждена разрываться на три фронта, чем и пользовались прямые конкуренты. И лишь когда необходимость играть в еврокубках отпала, то сразу появился результат — домашняя победа, пусть и волевая, над Вольфсбургом (2:1) в прошлом туре.

Леверкузенский Байер был одним из тех коллективов, которому удавалось пользоваться неуверенным шествием Баварии. При этом, команда Петера Боша вполне заслуженно может считать себя уникальной — "фармацевты" перед началом 13-го тура остаются единственным коллективом, который еще не проигрывал в новом сезоне немецкой Бундеслиге. Более того, Байер допустил лишь одну грубую осечку на международной арене, с абсолютной лидерской позиции выйдя в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Лобовые столкновения с прямыми конкурентами в борьбе за "серебряную салатницу" коллективу Флика в этом розыгрыше удаются с большим трудом. И если Боруссию Дортмунд еще удалось обыграть в перестрелке (3:2), то с РБ Лейпциг подобное повторить уже не удалось (3:3). Кроме того, Байер будет стимулировать необходимость брать реванш у "Красной машины" за последовательные 2:4 в рамках чемпионата и Кубка прошлым летом. Да и первую строчку, как настроены в Леверкузене, отдавать никто не намерен. Есть все предпосылки к тому, что предстоящая игра затмит все "серьезные" поединки Баварии на старте нового сезона.

Ориентировочные составы

Не сыграют: С. Бендер, Арангис, Паласиос, Ариас, Пауло Энрике — Горецка, Мартинес, Ньянзу.

Статистика личных встреч

Всего игр: 89 (19 побед Байера, 17 ничьих, 53 победы Баварии), забитые голы 108:176.

На поле Байера: 46 матчей (15 побед Байера, 11 ничьих, 20 побед Баварии), забитые голы 71:77.

На поле Баварии: 43 матчей (4 победы Байера, 6 ничьих, 33 победы Баварии), забитые голы 37:99.