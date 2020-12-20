Германия

Берлинцы пропустили четырежды и смогли забить лишь раз.

Герта в рамках поединка 13-го тура чемпионат Германии отправилась в гости к Фрайбургу и потерпела поражение со счетом 1:4.

Берлинцы восстановили паритет в начале второй половины игры, но позже пропустили три гола.

Фрайбург — Герта 4:1

Голы: Грифо, 7, Демирович, 59, Гульде, 67, Петерсен, 90+4 — Лукебакио, 52

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шмид, Хефлер, Грифо (Петерсен, 81), Сантамария — Шаллаи (Чжон Ву Ен, 60), Демирович (Хелер, 60).

Герта: Шволов — Пекарик (Зефейк, 74), Боята (Нганкам, 75), Торунарига, Миттельштедт — Штарк, Дарида, Гендузи — Лукебакио, Пионтек (Редан, 86), Матеус Кунья (Дилросун, 46).