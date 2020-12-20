Байер включился в гонку за защитником Манчестер Юнайтед Брэндоном Уильямсом, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер леверкузенцев Петер Бош желает иметь в своем распоряжении больше вариантов в оборонительной во второй части сезона.

В этом сезоне Уильямс провел пять матчей за первую команду Манчестер Юнайтед, в которых отметился результативной передачей. 

Напомним, что в молодом защитник также заинтересован представитель АПЛ — Саутгемптон