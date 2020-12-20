Германия

Молодой защитник может перебраться в немецкий чемпионат.

Байер включился в гонку за защитником Манчестер Юнайтед Брэндоном Уильямсом, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер леверкузенцев Петер Бош желает иметь в своем распоряжении больше вариантов в оборонительной во второй части сезона.

В этом сезоне Уильямс провел пять матчей за первую команду Манчестер Юнайтед, в которых отметился результативной передачей.

Напомним, что в молодом защитник также заинтересован представитель АПЛ — Саутгемптон.