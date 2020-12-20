Молодой защитник может перебраться в немецкий чемпионат.
Брэндон Уильямс, getty images
20 декабря 2020, 20:59
Байер включился в гонку за защитником Манчестер Юнайтед Брэндоном Уильямсом, сообщает издание The Telegraph.
Главный тренер леверкузенцев Петер Бош желает иметь в своем распоряжении больше вариантов в оборонительной во второй части сезона.
В этом сезоне Уильямс провел пять матчей за первую команду Манчестер Юнайтед, в которых отметился результативной передачей.
Напомним, что в молодом защитник также заинтересован представитель АПЛ — Саутгемптон.