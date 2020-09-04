Англия 04 сентября 2020, 19:49 Гринвуд и Уильямс сменили номер в Манчестер Юнайтед Молодые игроки манкунианцев поменяли номера. фото твиттер-аккаунт Манчестер Юнайтед 04 сентября 2020, 19:49 Мэйсон Гринвуд и Брэндон Уильямс сменили номера в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов". Нападающий теперь будет выступать под 11-м номером, а защитник взял футболку с числом 33 на спине. Ранее Гринвуд играл под 26 номером, а Уильямс — под 53. Напомним, что ранее с номером определился новичок Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек. Люди Мейсон Гринвуд Брэндон Уильямс Команды Манчестер Юнайтед Источники ФК Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте