Мэйсон Гринвуд и Брэндон Уильямс сменили номера в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".

Нападающий теперь будет выступать под 11-м номером, а защитник взял футболку с числом 33 на спине. Ранее Гринвуд играл под 26 номером, а Уильямс — под 53.

Напомним, что ранее с номером определился новичок Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек. 