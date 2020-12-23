Германия

Легендарный голкипер подтвердил вероятный уход игрока.

Член совета директоров Баварии Оливер Кан подтвердил, что защитник команды Давид Алаба нацелен покинуть клуб.

"Интер, Ювентус и Реал заинтересованы в услугах игрока, и мадридцы, похоже, опережают гигантов Серии А. Я не знаю, что происходит с продлением его контракта.

Мы предложили очень выгодное продление, ему нужно было только его подписать. Однако Давид и его агент Пини Захави не хотели идти в этом направлении . Судя по всему, они ищут новый клуб, и мы должны это принять", — сказал Кан Bild.

Ранее председатель правления баварцев Карл-Хайнц Румменигге заявил, что австриец все еще может остаться в команде.