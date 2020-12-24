Германия

Выручка от билетов на матч против Дармштадта пошла в бюджет клуба.

Команда третьего немецкого дивизиона дрезденское Динамо продало на матч второго круга Кубка Германии против Дармштадта более 72 тысяч билетов.

На эту игру изначально не пускали болельщиков, встреча прошла на пустом стадионе. Один билет стоил пять евро, всю сумму с их продажи перечислили в бюджет клуба, пострадавший от последствий пандемии коронавируса. Фанатам также вручали специально изготовленный билет на память о проведенной игре.

В общей сложности на матч Динамо с Дармштадтом продали 72 112 проходок. Это в два раза превысило суммарную вместимость стадиона в Дрездене.

Первым идею билетов-призраков реализовал также клуб третьего немецкого дивизиона – Юрдинген 05 еще весной 2020 года. Боруссия из Мёнхенгладбаха продавала фанатам слоты под картонные фигуры на трибунах с их изображением.

Отметим, что в данном поединке дрезденское Динамо уступило Дармштадту со счетом 0:3 и вылетело из Кубка Германии на стадии второго круга.