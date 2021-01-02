Германия

Завершились некоторые игры чемпионата Германии.

В рамках 14-го тура немецкой Бундеслиги завершились четыре матча.

Арминия в домашних стенах уступила Борусси М с минимальным преимуществом (0:1).

На 58-й минуте за гостей отличился Эмболо. Швейцарец получил отличный пас, обработал мяч и закрутил его в нижний угол ворот. Этот гол оказался единственным.

Арминия — Боруссия М 0:1

Гол: Эмболо, 58

Арминия: Ортега — Брюннер, ван дер Хорн, Пипер, де Медина (Лукоки, 71) — Доан, Гебауэр (Ябо, 52), Притль (Майер, 88), Хартель (Шипплок, 71), Клос — Кордова (Кунце, 52).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Бенсебайни, 85) — Штиндль, Крамер, Хофманн, Нойхаус (Закария, 77), Херрманн (Вольф, 85) — Эмболо (Плеа, 64).

Предупреждения: де Медина, Нойхаус, Ортега.

Вердер в Бремене уступил берлинскому Униону (0:2).

На 12-й минуте счет открыл Беккер, воспользовавшись пасом от Авонии. А на 28-й сам Авонии удвоил преимущество гостей.

Вердер — Унион 0:2

Голы: Беккер, 12, Авонии, 28

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Топрак (Велькович, 82), Фридль, Аугустинссон (Чонг, 76) — Гросс, Битенкур (Мбом, 46), Эггештайн, Шмид (Фюллькруг, 76), Осако (Зельке, 46) — Сарджент.

Унион Берлин: Люте — Триммель, Хюбнер, Кнохе, Ленц — Фридрих, Андрих, Премель (Грисбек, 76), Ингвартсен, Беккер (Тойхерт, 88) — Авонии (Рюэрсон, 83).

Предупреждения: Андрих, Гросс, Премель, Хюбнер, Зельке, Беккер.

Фрайбург на выезде одержал победу над Хоффенхаймом (1:3).

Гости уже в первом тайме отличились трижды. На седьмой минуте гол на свой счет записал Сантамария, на 34-й пенальти реализовал Грифо, а под конец тайма Касим отметился автоголом.

Хозяева отыграли один мяч усилиями Бебу во второй половине игры.

Хоффенхайм — Фрайбург 1:3

Голы: Сантамария, 7, Грифо, 34, Касим, 42 (АГ)

Хоффенхайм: Бауманн — Акпогума (Сков, 17), Фогт, Касим, Сессеньон, Руди (Богарде, 12), Самассеку (Даббур, 76), Баумгартнер, Бельфодиль (Адамян, 76) — Крамарич, Бебу.

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шмид (Кюблер, 46), Хефлер, Сантамария (Абраши, 85), Грифо (Шаллаи, 80), Квон Чхан Хун (Хелер, 66) — Демирович (Петерсен, 65).

Предупреждения: Акпогума, Квон Чхан Хун, Хефлер, Фогт.

Кельн дома с минимальным счетом уступила Аугсбургу (0:1).

Единственным голов в игре отметился Ягу. На 77-й минуте бразилец получил мяч от Нидерлехнера и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.

Кельн — Аугсбург 0:1

Гол: Ягу, 77

Кельн: Хорн — Чихос (Лимниос, 82), Хорхе Мере, Борнаув, Каттербах (Арокодаре, 87) — Вольф, Схири, Озджан (Дрекслер, 82), Реджбечай (Модест, 62), Дуда — Тильманн (Хектор, 61).

Аугсбург: Гикевич — Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Ягу — Калиджури, Груэсо, Штробль, Варгас (Хан, 71), Рихтер (Грегорич, 89) — Нидерлехнер.

Предупреждения: Удуохай, Модест, Гауэлеу, Борнаув, Рихтер.