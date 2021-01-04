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04 января 2021, 01:02
Бавария совершила камбэк в поединке четырнадцатого тура чемпионата Германии против Майнца.
Подопечные Ханси Флика пропустили два гола в первой половине игры, но отметились пятью голами во втором тайме.
Обзор матча:
Бавария — Майнц 5:2
Голы: Киммих, 50, Сане, 55, Зюле, 70, Левандовски, 76 (пен), 82 — Буркардт, 32, Хак, 44.
Бавария: Нойер, Павар (Горетцка, 46), Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Дэвис, Толиссо (Дуглас Коста, 88), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 88), Левандовски, Гнабри (Мусиала, 76), Сане.
Майнц: Дамен, Бросински (Штегер, 80), Хак, Сен-Жюст, Мвене (Папела, 89), Баррейро, Латца, Боэтиюс (Онисиво, 71), Фернандеш, Квайсон (Салаи, 89), Буркардт (Матета, 80).
Предупреждения: Боатенг, Алаба - Боэтиюс.