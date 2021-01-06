Германия

Защитник Арсенала поделился подробностями перехода в Шальке-04.

Защитник Шальке Сеад Колашинац поделился подробностями возвращения в гельзенкирхенский клуб на правах аренды из лондонского Арсенала.

"За последние месяцы у меня было несколько активных и очень позитивных бесед со спортдиректором Шальке Йохеном Шнайдером. Он сыграл большую роль в том, почему я принял решение вернуться.

Норберт Эльгерт, тренер Шальке U19, всегда был человеком, с которым я мог пообщаться, особенно в те периоды моей карьеры, когда все складывалось не лучшим образом. Когда нет похвалы, всегда есть Норберт.

После нескольких разговоров с ним по телефону, я сел поговорить с женой и сказал, что хочу вернуться", – приводит слова Колашинаца Get German Football News.

Ранее стало известно, сколько Арсенал заработает за аренду Колашинаца в Шальке.