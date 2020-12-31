Германия

Немецкий клуб должен будет заплатить за полугодичную аренду.

Защитник лондонского Арсенала Сеад Колашинац возвращается в немецкий Шальке.

По информацию издания Kicker, лондонский клуб получит за аренду футболиста 2,2 миллиона евро от гельзенкирхенцев.

Также сообщается, что фланговый защитник отказался от большей части зарплаты в Шальке из-за финансовых трудностей клуба. Платить ему, вероятнее всего, будут "канониры".

Отметим, что Колашинац уже четвертого января прибудет в Германию где присоединится к Шальке. Аренда рассчитана до конца сезона.

В текущем сезоне босниец провел за Арсенал восемь матчей.

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